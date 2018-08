A Stock Car fará mais um milionário hoje, com a realização da Corrida do Milhão, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). A largada será às 11h30 e terá transmissão ao vivo pela Rede Globo, dentro do programa Esporte Espetacular. Os paranaenses Ricardo Zonta e Julio Campos, de Curitiba; e Gabriel Casagrande, de Pato Branco, estão na disputa. Zonta ganhou a corrida em 2013, no Autódromo de Interlagos.