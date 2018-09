Stock Car deve movimentar setor hoteleiro e casas noturnas

Se dentro do Autódromo Zilmar Beux a Stock Car vai acelerar motores e corações apaixonados por velocidade, do lado de fora a cidade viverá um fim de semana ainda mais movimentado. A etapa Cascavel da temporada 2018 da Stock Car está programada para o domingo dia 9 de setembro e o comércio, especialmente casas noturnas, bares, restaurantes e hotéis, já se prepara para o grande público que deve passar por Cascavel no fim de semana.

De acordo com empresários do setor, pelo menos 2,5 mil pessoas de fora vão movimentar a noite cascavelense nos dias do evento. Isso porque muitos bares promovem eventos temáticos para atrair o público. É o que conta o presidente do Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares do Oeste do Paraná, Marcos Marchiori: “Esses eventos de grande porte atraem as pessoas das cidades mais próximas, então os bares têm um movimento maior, algumas casas noturnas fazem eventos temáticos com presenças VIP de pilotos etc. Cascavel terá um fim de semana da festa do automobilismo.”

De acordo com Marcos, um estudo realizado pelo setor, em parceria com o Sebrae, revela que em grandes eventos, como é o caso da Stock Car, cada pessoa chega a gastar em média R$ 600 por dia, isso representa uma injeção de quase R$ 2 milhões em apenas dois dias.

Trabalho extra

O evento reflete de maneira positiva também para quem procura um trabalho extra. Garçons, atendentes e até cozinheiras extras são contratados nesses dias de grande movimento. “Especialmente os bares, mesmo que por um ou dois dias, eles reforçam o efetivo para atender o público com qualidade”, explica Marcos Marchiori.

Hotéis

Outro setor que ganha com eventos desse porte é o hoteleiro. Entre equipes, pilotos e visitantes de outras cidades o movimento nos hotéis deve ter aumento expressivo comparado aos fins de semanas comuns, conforme o presidente do Convention Bureau de Cascavel, Felipe Casagrande. “O evento acontece em um fim de semana, praticamente dois dias, mas o aumento nas hospedagens é de 20 a 30% em relação aos dias normais”.

Infraestrutura impecável

Segundo o presidente do Convention Bureau, Felipe Casagrande, Cascavel tem capacidade para atender eventos de grande porte. Tanto pelas casas noturnas quanto pela ampla rede hoteleira. “É um legado positivo do Show Rural, que fez com que o setor hoteleiro se expandisse. Hoje temos capacidade de atender um público enorme. Por isso, o Convention Bureau é uma instituição que trabalha para pôr Cascavel na rota dos grandes acontecimentos. É o momento de fomentar novos eventos para aumentar a taxa de ocupação dos hotéis e para que esse grande equipamento que temos seja usado, movimentando, assim, toda a economia da cidade”.

Reportagem; Bethania Davies

Foto: AÍLTON SANTOS

Hotéis se preparam para aumento nas hospedagens