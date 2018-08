STF devolve a Quadro Negro para Justiça do Paraná

Brasília - O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), transferiu para o primeiro grau da Justiça Federal no Paraná um inquérito aberto na esteira da Operação Quadro Negro, que apura desvio de dinheiro em contratos da Secretaria Estadual de Educação durante a gestão Beto Richa (PSDB). A informação é da RPC.

O inquérito é sigiloso e foi aberto a partir da delação de Eduardo Lopes de Souza, dono da Valor Construtora, pivô do escândalo de corrupção.

Em delação premiada, o empresário relata que parte do dinheiro destinado a reformas e construções de escolas foi parar nas mãos de políticos, e cita o deputado federal Valdir Rossoni (PSDB) como um dos beneficiários. Rossoni detém foro privilegiado no STF, daí a abertura da investigação na Corte em Brasília. O tucano nega ter cometido crimes.

A recente decisão do ministro tem relação com a nova interpretação do STF sobre o foro especial por prerrogativa de função para parlamentares federais. Em maio, a Corte restringiu o número de processos em trâmite por lá, definindo que só permanecem no STF aqueles casos que envolverem crimes diretamente relacionados ao exercício do mandato do parlamentar federal.

Os contratos da Secretaria Estadual de Educação apontados no bojo da Operação Quadro Negro foram firmados entre 2010 e 2014, quando Rossoni ocupava uma cadeira de deputado estadual.