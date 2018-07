Sport e Grêmio se enfrentam em Recife

Equipes que apresentam campanhas semelhantes no Brasileirão 2018, Grêmio e Sport medem forças nesta quarta-feira, ás 19h30, na Ilha do Retiro, pela 12ª rodada.

O time pernambucano é o sétimo colocado com 18 pontos, enquanto a equipe gaúcha está na quarta colocação, com 19. No Grêmio, Kannemann e Luan são as mais novas baixas, poupados por desgaste físico. Assim, juntam-se a Everton (suspenso), Maicon (vetado), além das baixas antigas: Geromel, Michel, Alisson, Marcelo Oliveira, Hernane Brocador e Maicosuel. Jailson (foto), vendido ontem ao Santos, também está fora.