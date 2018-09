Sono x Humor: por que algumas pessoas acordam irritadas?

Por que algumas pessoas já acordam de mau humor? Sem paciência? Irritação e falta de ânimo podem ser sintomas de noites mal dormidas. Essa privação de sono pode inibir a produção de serotonina, hormônio responsável pela sensação de prazer, calma e relaxamento.

Segundo um estudo da Universidade de Campinas (Unicamp), noites irregulares de sono podem estar relacionadas a diversos fatores, desde problemas posturais associados ao uso de um travesseiro não adequado e um colchão desgastado, até mesmo às causas emocionais como a ansiedade, o estresse e a depressão.

A privação do sono faz com que o corpo entre em alerta e apresente sinais de cansaço e desgaste. “Quando não dormirmos bem, o corpo também descarrega noradrenalina, substância que aumenta a frequência cardíaca e a respiração. Com isso, o organismo fica alerta quando deveria descansar. Esse desgaste afeta o humor e causa irritação”, esclarece Renata Federighi, consultora do sono da Duoflex.

Segundo a consultora, para acordar com disposição e bom humor é necessário que o corpo descanse o suficiente e, principalmente, que o repouso da noite seja de qualidade. “Mais importante que a quantidade de horas dormidas é a qualidade do sono, que precisa passar por todos os estágios necessários para a recuperação das energias”, explica.

Dicas para uma boa noite de sono

*Medidas simples, como atenção ao uso do travesseiro e a postura correta, podem auxiliar para uma boa saúde do sono, assim como um ambiente escuro, silencioso e arejado.

*Antes de deixar a cama, alongar o corpo sem pressa auxilia o organismo a entender que é hora de despertar e também pode ajudar no momento de acordar.

*Esticar os músculos do pescoço, das pernas, dos braços e das costas com movimentos leves de massagem faz bem para a autoestima e ajuda o indivíduo a ter um despertar sem sustos.

*Para fazer essa atividade com calma, a pessoa deve colocar o relógio para despertar uns dez minutos mais cedo. O tempo pode parecer curto, mas, com certeza, o humor agradece.