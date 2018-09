Solenidade abre a Semana da Pátria no Paraná

Curitiba - As celebrações da Semana da Pátria no Paraná foram iniciadas nessa sexta-feira (31) em um evento realizado no Palácio Iguaçu, em Curitiba. São comemorados 196 anos da Independência do Brasil. Na cerimônia, com a presença da governadora Cida Borghetti, de comandantes das Forças Armadas, secretários de Estado e alunos de escolas militares e das redes municipal e estadual de ensino, foi acesa a pira com o Fogo Simbólico da Pátria, que ficará em frente ao Palácio Iguaçu até o desfile de 7 de Setembro.

A celebração da Semana da Pátria é organizada pelo governo do Estado em parceria com as Forças Armadas e da Liga da Defesa Nacional. “Este ato celebra o civismo e o amor pelo Brasil. É um momento importante, com a participação dos estudantes e no Palácio Iguaçu, que é a casa de todos os paranaenses”, afirmou a governadora.

Durante a semana, diversos municípios do Paraná farão suas cerimônias para comemorar os 196 anos da Proclamação da Independência. O encerramento das celebrações será na sexta-feira (7), em Curitiba, com o desfile cívico-militar de 7 de setembro na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico, a partir das 9h.

Simbolismo

O Fogo Simbólico, idealizado por um grupo de patriotas em 1938, representa o sentimento cívico do povo brasileiro e reafirma o compromisso da juventude em manter viva a chama do amor à pátria. A ideia foi acolhida pela Liga da Defesa Nacional e, desde então, a cerimônia do Fogo Simbólico abre as comemorações da Independência na Semana da Pátria.

“A Liga foi criada pelo poeta Olavo Bilac em 1916 e sempre teve a intenção de elevar o espírito patriótico da nação e enaltecer a nossa pátria. Nós trabalhamos desde então para manter esse espírito patriótico em todos os brasileiros”, contou Paulo Poeta, da Liga da Defesa Nacional.