A chefe regional de Senatur do Departamento de Alto Paraná, Sofia Afara, foi confirmada ontem no Diário Oficial como secretária de Turismo do Paraguai do Governo Marito. A nomeação da servidora, com status de ministra, reforça o trabalho de transformar Cidade do Leste, cidade da fronteira trinacional, com um dos mais importantes destinos turísticos do país.