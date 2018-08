Sobrecarga no socorro

Com Siate ocupado, vítima de acidente na Rua Jacarezinho foi socorrida pelo Samu (Foto: Aílton Santos)

Nove acidentes de trânsito foram registrados ontem, em Cascavel, entre as 6h18 até as 14h23, de acordo com relatório online do Corpo de Bombeiros. Desses, cinco foram registrados das 11h30 às 13h, todos na região norte da cidade, e sobrecarregaram o sistema de socorro.

Por conta da quantidade das ocorrências em um curto espaço de tempo, teve maca do Siate que ficou retida nas unidades de saúde. “Estamos com o HU [Hospital Universitário] lotado e não conseguimos dar vazão aos dez casos ortopédicos que temos em tela”, disse o diretor-técnico do Consamu, Rodrigo Nicácio, por volta das 16h.

Nem o Corpo de Bombeiros deu conta de atender tanta ocorrência, já que tem apenas quatro ambulâncias para dar assistência a toda a cidade, com uma média de 20 ocorrências por dia.

Sem ambulância, foi necessário o apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para socorrer um motociclista vítima de acidente na Rua Jacarezinho, esquina com a Rua Arnaldo Estrela, Bairro Brasília em Cascavel.

O socorro foi acompanhado pela equipe do Jornal Hoje News e o vídeo com detalhes da ocorrência você confere no vídeo abaixo:

O piloto da moto seguia pela Rua Jacarezinho, tentou acessar a Rua Arnaldo Estrela e bateu na lateral do veículo Corsa. O Samu foi acionado e atendeu o motociclista, que foi levado para assistência hospitalar com ferimentos leves. Nenhuma das nove vítimas ficou em estado grave.