O fim de semana foi de muito trabalho para o Corpo de Bombeiros e para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Cascavel. O número de ocorrências, principalmente de acidentes de trânsito, assustou até mesmo socorristas já acostumados a atender diversos casos diariamente.

De acordo com relatório online do Corpo de Bombeiros, foram registradas 45 ocorrências desde o sábado até as 19h30 de ontem. Dessas ocorrências, 28 foram acidentes de trânsito: quatro atropelamentos, dois capotamentos, dois choques contra anteparo, 16 colisões e quatro quedas de veículo.

Na tarde de ontem, um acidente de grandes proporções foi registrado na BR-277 perto do acesso ao Lago Municipal, em Cascavel. Um Fiat Uno e um Corolla se envolveram na batida. Com o impacto, o Corolla foi parar em cima de um canteiro às margens da rodovia e o Uno ficou com a parte da frente completamente destruída. Apesar dos estragos, não houve vítimas graves. O Samu e socorristas da Ecocataratas atenderam a ocorrência e uma ambulância do Siate precisou dar apoio. Uma criança de um ano que estava em um dos veículos foi atendida por um médico porque teve convulsão em decorrência da batida.

Apoio do Samu

A quantidade de ocorrências gerou uma sobrecarga no sistema e o Corpo de Bombeiros precisou mais de uma vez do apoio do Samu nesse fim de semana para atender a todas as vítimas.

São apenas quatro ambulâncias do Siate para dar assistência a Cascavel e, como o intervalo do deslocamento para o atendimento à ocorrência até o encaminhamento hospitalar demora pelo menos uma hora, nem sempre todas as viaturas conseguem dar conta do serviço.

Ontem, a movimentação maior de ocorrências começou às 10h52, de acordo com relatório online do Corpo de Bombeiros, com um atropelamento. Depois, teve acidente às 11h11, ferimento com objeto cortante às 12h18, atendimento clínico às 12h22 e às 12h44 e então uma sequência de atendimentos: 13h05; 13h20; 13h28 e 13h50.

Na tarde de ontem, dois homens ficaram feridos em um acidente registrado no Bairro Coqueiral. Um veículo seguia pela Rua João Lili Cirico e a moto na Avenida Brasil, quando foi atingida pelo carro. Dois homens que estavam na moto tiveram ferimentos moderados e foram encaminhados para atendimento hospitalar.

Ocorrências do sábado

No sábado o dia foi ainda mais intenso: 18 acidentes no total, segundo relatório online do Corpo de Bombeiros.

As ocorrências começaram com intensidade às 10h e não deram trégua. Depois disso, o primeiro intervalo de uma hora entre um atendimento e outro só aconteceu às 19h31.

Por volta das 18h, o Corpo de Bombeiros pediu apoio do Samu em duas ocorrências para atender as vítimas porque estava sem ambulância. Atendimentos aconteceram em sequência às 16h26, às 16h59, às 17h17, às 17h53, às 17h55 e às 18h.

Um dos acidentes no fim da tarde precisou de apoio do Samu na BR-467. Um capotamento foi registrado na rodovia quando a condutora de um veículo Saveiro perdeu o controle da direção e capotou o veículo. O automóvel foi parar na pista contrária. A mulher foi atendida com ferimentos leves e levada para uma unidade hospitalar.

Acidente grave na rodovia

Ainda no sábado à tarde, uma colisão com vítima grave foi registrada na BR-277, no trevo de acesso ao Distrito de São João do Oeste, em Cascavel.

A informação era de que o veículo Captiva atravessava a rodovia quando foi atingido pela moto que seguia pela BR.

Um dos ocupantes da moto foi atendido pelos socorristas e pelo médico da Ecocataratas e foi levado ao hospital com ferimentos graves. O outro rapaz que estava na moto teve ferimentos moderados, com suspeita de fratura na costela. Ele foi levado para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Brasília pelo Corpo de Bombeiros.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu a ocorrência.