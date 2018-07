Situação ganha a Presidência

Alécio será o presidente da Câmara a partir de 2019 (Foto: Flávio Ulsenheimer/CMC)

Por unanimidade, o vereador Alécio Espínola (PSC) presidirá a Câmara de Cascavel no biênio 2019/2020. A votação antecipada ocorreu ontem e contou com a presença de todos os parlamentares. A oposição não se manifestou contrária a composição da chapa e nem se dispôs a enfrentá-la.

Espínola, que iniciou a trajetória política como representante do Conjunto Habitacional Paulo Godoy e o Bairro Santa Cruz, foi eleito vereador com 1.635 votos em 2016 e logo no primeiro mandato ganha espaço de destaque, atribuído também a sua aliança com o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC). Ele atua como liderança de governo na Casa de Leis. Em discurso após eleição, o futuro presidente garantiu respeito a todos os membros – inclusive a oposição. “Serei um presidente que respeitará todas as prerrogativas: que saberá lidar com todos os vereadores, tanto de posição quanto oposição, pois todos temos a vontade de vencer os desafios e devemos saber que cada um tem um jeito de trabalhar”.

Mesa Diretora

A Mesa Diretora empossada em 1º de janeiro de 2019 terá Roberto Parra (1º vice), Valdecir Alcântara (2º vice), Aldonir Cabral (1º secretário) e Paulo Porto (2º secretário). Espínola pretende manter as sessões itinerantes, aproximando os parlamentares da comunidade e em seu discurso na tribuna garantiu transparência. Em decorrência do cenário político nacional – com escândalos de corrupção e desvio de recursos públicos – Espínola ressaltou a importância da renovação representativa. “Nossas instituições estão desmoralizadas. Mas precisamos fazer com que entendam que nós somos passageiros e nossas instituições ficam. Por isso, devemos fazer nossa parte. Sou um homem simples, humilde, mas que tem o idealismo de ver uma cidade melhor”.