Sinalização turística receberá padronização e melhorias

A sinalização turística de Foz do Iguaçu será padronizada e normatizada por critérios fixados conjuntamente pelo Comtur (Conselho Municipal de Turismo) e o Foztrans (Instituto de Transportes e Trânsito). A deliberação foi tomada na reunião extraordinária do conselho nesta semana. O objetivo é promover melhorias no sistema de sinalização nas vias públicas do município, oferecendo aos turistas informações e indicações qualificadas sobre os atrativos. A padronização seguirá as especificações do Ministério do Turismo e da Organização Mundial do Turismo.