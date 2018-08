Sinalização, por favor!

Quebra-molas na Rua Leonardo da Vinci estão mal sinalizados (Foto: Aílton Santos)

Moradores do Bairro Interlagos, região norte de Cascavel, reclamam da falta de sinalização na Rua Leonardo da Vinci, uma das principais vias do bairro. No local, os quebra-molas estão praticamente sem pintura, alguns já sem indicação alguma.

“Todas as noites a gente escuta os carros freando com tudo aqui, pois os motoristas nem sempre enxergam que há uma lombada logo à frente”, diz a moradora Maria Amorim, que reforça também a necessidade de faixas de pedestre para evitar atropelamentos.

Outro problema é o entupimento das bocas de lobo, que, segundo João Amorim, acontece desde que se mudou para a região (em 2011). Em dias de chuva, os bueiros não dão conta de escoar a água. “Os bueiros estão cheios de sujeira. Quando chove a rua fica alagada. Às vezes a gente nem consegue atravessar para o outro lado”, diz Amorim.

Cettrans e prefeitura

Sobre a Rua Leonardo da Vinci, a Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) informa que uma equipe irá avaliar e dar o encaminhamento necessário para as demandas de sinalização e de operação do trânsito. A data para essa avaliação não foi informada.

Já sobre o entupimento das bocas de lobo, a Secretaria de Obras de Cascavel segue cronograma de solicitações feitas pelo aplicativo Particity ou pelo 156 (Ouvidoria), neste momento passando pelos Bairros Periolo e Morumbi. “O Interlagos será incluído na programação e executado posteriormente”, informou a pasta.

A secretaria orienta que os moradores encaminhem reclamações ou sugestões pelos canais de atendimento. “Contamos também com a ajuda dos cidadãos, evitando jogar lixo nas ruas e também fazendo as calçadas dos passeios públicos em frente aos seus imóveis e, assim, evitar que a terra possa entupir as bocas de lobo e galerias pluviais”, conclui.