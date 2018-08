Simepar explica as geadas isoladas

A temperatura baixou mas não era motivo para geada. Certo? Errado! Em vários pontos de Cascavel e região foi registrada formação de gelo esta semana e os termômetros, que na cidade não baixaram dos 5ºC, zeraram.

Por exemplo, nos distritos de Cascavel houve geada todos os dias esta semana e que ficaram fora do radar do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná). “Essa formação de geada em pontos isolados, geralmente vales, ou locais em que o solo registra mais depressão, pode acontecer por conta de um fenômeno chamado inversão térmica. Quando anoitece o ar fica retido nesses locais, o que favorece a perda de calor da superfície, que é intensificado por conta do ar seco, causando uma queda nas temperaturas e ocasionando geada em pontos específicos”, esclarece o meteorologista Fernando Mendonça Mendes.

O fenômeno também é responsável pelas variações de temperatura que se estendem na região oeste. Enquanto Cascavel registrou 5,9ºC, Palotina, a cerca de 100 quilômetros, registrou 0,9ºC, e Foz do Iguaçu, no extremo oeste, registrou 4ºC na manhã de ontem.

Próximos dias

Segundo o meteorologista Fernando Mendonça Mendes, as temperaturas voltam a subir nos próximos em Cascavel. E a possibilidade de geadas deve ficar restrita aos Campos Gerais. Pelo menos até a sexta-feira, quando há previsão de chuvas fracas na região. “A previsão é de que chova na região de Umuarama e essa instabilidade tenha reflexos na região de Cascavel, Foz do Iguaçu e Palotina, que podem registrar pancadas fracas de chuva, e que eventualmente podem ocasionar nova queda nas temperaturas”.

Depois do julho mais seco dos últimos 20 anos, agosto deve alcançar a média prevista de 89,1 milímetros de chuva.