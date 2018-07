Show Pecuário: tecnologia animal

Será realizada na próxima semana mais uma edição do Show Pecuário, no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, organizado pelo Sindicato Rural de Cascavel e pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná, criado com o objetivo de ser um grande disseminador de tecnologia, informação e de novos negócios aos criadores de animais da região oeste do Paraná. O evento será de 24 a 27 de julho.

Um dos assuntos em pauta é o estresse calórico, um dos maiores problemas para as vacas leiteiras, pois causa queda de fertilidade e diminuição na produção diária. Para apresentar soluções e novidades sobre o assunto, o Show Pecuário trará uma palestra sobre ventilação e ambiência para as leiterias.

O engenheiro mecânico Mariovaldo Silva tem 18 anos de experiência em projetos e instalações no ramo. Ele começará sua palestra pela teoria de estresse calórico e como isso afeta os animais. Na sequência discorrerá sobre conceitos de ventilação e resfriamento, apresentará equipamentos e instalações já prontas e depoimentos de produtores rurais que investiram no ramo.

De acordo com ele, os principais benefícios de investir no conforto térmico para as vacas é o aumento da fertilidade e a qualidade do leite. “Nos meses de verão os animais mantêm os índices de fertilidade iguais ao do inverno, ou seja, garantindo a reprodução o ano todo. Outra vantagem é manter uma homogeneidade de produção ao longo do ano, uma vez que as vacas permanecem produzindo de maneira igual e com boa qualidade. Que pecuarista não quer produzir mais com a mesma quantidade de alimento fornecida?”, declarou.