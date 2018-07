Show Pecuário: quase tudo pronto

Evento será realizado em Cascavel a partir do dia 24 deste mês (Foto: Divulgação )

Um dos temas abordados no Show Pecuário 2018, a ser realizado de 24 a 27 de julho no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, em Cascavel, serão as doenças reprodutivas em bovinos, um dos principais problemas do setor.

Bruno Moura é produtor rural, médico-veterinário e assistente técnico do Laboratório Zoetis. Ele vai falar sobre o assunto no dia 26, às 14h30.

Entre as principais enfermidades estão a IBR (Rinotraqueíte infecciosa de bovinos), a BVD (Diarreia viral bovina) e a leptospirose. A BVD instalada no rebanho pode ocasionar sintomas reprodutivos como abortos, natimortos, malformação fetal e absorção embrionária. Já a IBR, de origem infecciosa, causa nos animais acometidos do rebanho sinais de problemas respiratórios, problemas reprodutivos (aborto, repetição de cio), vulvovaginites, balonopostite e encefalite. Já a leptospirose gera queda de produção, infertilidade e até mortalidade de bezerros.

O evento

O Show Pecuário, organizado pelo Sindicato Rural de Cascavel e pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná, foi criado com o objetivo de ser um grande disseminador de tecnologia, informação e de novos negócios aos criadores de animais da região oeste do Paraná.

Além da feira, dos expositores, da indústria, do comércio e da prestação de serviços, o Show Pecuário 2018 reúne animais como bovinos de leite e corte, ovinos e equinos, que vão participar de leilões, julgamentos e do balcão permanente de negócios. Palestras, workshops e reuniões também serão realizados ao longo dos quatro dias da feira. Acesse o site e confira a programação: www.showpecuario.com.br/programacao.php.