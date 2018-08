Sexta-feira de treinos livres

O fim de semana de velocidade no Autódromo Zilmar Beux, com a rodada dupla do Metropolitano de Marcas (quarta e quinta etapas), terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade e quinta etapa da Copa Paraná/Sul de Motovelocidade, começa hoje, com treinos a partir das 8h. Casa categoria, tanto do Marcas quanto as de motos terão quatro sessões de treinos livres hoje. A programação encerra-se às 17h30.

Velocross em Curitiba distribuirá R$ 18 mil em premiação

Prova será realizada durante o BMS Motorcycle, que acontece entre os dias 17 e 19 de agosto, na Usina 5

Velocross

O 1º Campeonato BMS de Velocross irá distribuir a maior premiação da modalidade no País em um único evento: R$ 18 mil. Mas não se trata apenas disso, a competição promete entrar para a história, com ampla infraestrutura e organização. Anote na agenda: 18 e 19 de agosto, na Usina 5, em Curitiba (PR). Serão disputadas 14 categorias e as inscrições já estão abertas e devem ser feitas através do site da Federação Paranaense de Motociclismo (www.fprm.com.br), pelo investimento de R$ 120. A entidade é responsável pela supervisão, já a organização fica a cargo da DezOito Promoções.

Carros clássicos

A Gold Classic, que fará a preliminar da 32ª Cascavel de Ouro, no dia 18 de novembro, já tem a participação confirmada de 68 carros.

Myasava

O cascavelense Gustavo Myasava participa hoje dos dois treinos livres da Stock Car Light, preparando o carro da MRF Racing para o treino classificatória a Corrida 1 da quarta etapa, marcada para amanhã, em Goiânia.