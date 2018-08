Sete de cada dez paranaenses vão presentear os pais

(Foto: Divulgação )

Curitiba - O Dia dos Pais deve ser o mais movimentado e lucrativo dos últimos quatro anos. Sondagem da Fecomércio PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná) mostra que 69,5% dos consumidores paranaenses devem agradar os pais com um presente no próximo dia 12 de agosto. Na comparação com o ano passado, quando 62% dos filhos pretendiam presentear, houve aumento de 7,5 pontos percentuais. Em 2016, a intenção de compras foi de 68% e, em 2015, era de 61%.

Em 2017 o Dia dos Pais elevou as vendas do varejo em 1,96% na comparação com o mesmo mês de 2016. Esse crescimento foi motivado principalmente pelo setor calçadista, que vendeu 14,43% a mais, e pelas lojas de vestuário e tecidos, que tiveram reação positiva de 0,91%.

Neste ano, dos 30,5% dos consumidores que responderam que não iriam comprar nada para a data, grande parte se deve à ausência do pai ou por falta de condições financeiras.

O valor do presente também está mais alto em 2018, com tíquete médio de R$ 106, ante o de R$ 99 no ano passado. A maioria dos consumidores (61,1%) deve gastar entre R$ 50 e R$ 100.