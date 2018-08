Servidores municipais recebem auxílio alimentação nesta sexta-feira

Catanduvas - Pelo segundo ano consecutivo, o governo municipal de Catanduvas vai incorporar o auxílio alimentação como compensação salarial a todos os servidores públicos municipais efetivados em suas funções (concursados).

Em 2017, foram cinco parcelas no valor de R$ 100. Em 2018 também serão cinco parcelas, porém com reajuste de 20% sobre o valor anterior chegando a R$ 120 mensais.

Os valores repassados são referentes aos meses de julho a novembro de 2018, com pagamento em agosto e retroativo de julho, ou seja, R$ 240 no primeiro repasse.

A entrega dos cartões do vale-alimentação será realizada no Salão Paroquial, nesta sexta-feira, e todos os servidores estão sendo convidados a participar do evento.

Segundo o secretário de Finanças, João Batista de Almeida, o Município vai investir R$ 360 mil com o benefício, que contemplará aproximadamente 600 servidores municipais.

O prefeito Osmário Portela vem administrando com serenidade e austeridade os recursos públicos, investindo de forma correta e segura o que, segundo João Batista, “proporciona condições de fornecer reajustes salariais, adequação da tabela de vencimentos de várias categorias, manter recursos em caixa para as contrapartidas exigidas quando da chegada de recursos federais e estaduais, bem como oferecer pelo segundo ano consecutivo o vale-alimentação, inclusive com seus valores corrigidos em 20% de média”.

O prefeito lembra que as leis trabalhistas não determinam que o vale seja obrigatório, só que, reconhecendo a defasagem salarial e o merecimento dos servidores em todos os setores, seu governo vem fazendo todos os esforços necessários para compensar as perdas dos trabalhadores efetivados.

Osmário lembrou o apoio e a compreensão por meio de diálogo constante, que mantém com a direção do Sindicato dos Servidores Municipais, que entende o momento delicado que a economia brasileira vem enfrentando.