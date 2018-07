Servidores municipais de Guaraniaçu terão adequação na Tabela de Vencimentos

Guaraniaçu - Os servidores municipais de Guaraniaçu participaram de uma importante reunião ao final da tarde de ontem, nas dependências do Salão Paroquial, onde o prefeito Osmário Portela, anunciou que o Governo Municipal, estará alterando a Tabela de Vencimentos de 22 categorias, beneficiando 312 servidores que há vários anos têm seus salários reduzidos e defasados pela inflação.

Conforme anunciado pelo prefeito, os valores variam de 5% a 31% conforme o nível em que se enquadra o servidor. Quanto mais tempo de trabalho, maior será a reposição. Os valores serão já aplicados na folha do mês de julho de 2018.

Na oportunidade, o prefeito destacou que há vários meses sua equipe administrativa, através dos setores de Finanças e Contabilidade, vinha estudando as categorias e os percentuais que, no entendimento do governo municipal, estariam com seus vencimentos defasados e com valores insuficientes para a subsistência da família dos servidores.

Algumas categorias passaram por adequações em sua tabela de vencimentos, porém, outras tantas não foram beneficiadas. “Nesta etapa, estaremos promovendo a adequação de mais 22 categorias, o que representa no total 312 servidores atendidos com reposição que varia de 5% a 31% conforme o tempo de serviço de cada um”, explicou o prefeito.

Categorias beneficiadas

No caso de Emprego Público:

- Agente Comunitário de Saúde

- Auxiliar de Consultório Dentário

- Agente de Endemias

- Auxiliar de Enfermagem

No caso dos Estatutários:

- Auxiliar de Serviços Gerais, Gari, Lixeiro, Vigia, Zelador, Servente de Obras, Servidor Braçal, Jardineiro

- Auxiliar de Enfermagem

- Técnico de Enfermagem

- Técnico em Higiene Dental

- Atendente de Consultório Dentário

- Técnico em Vigilância Sanitária

- Auxiliar de Vigilância Sanitária

- Agente de Defesa Civil

- Mecânico de Caminhões, Ônibus e Máquinas Pesadas

- Carpinteiro, Pedreiro e Pintor

- Operador de Motoniveladora, Operador de Trator de Lâmina, Operador de Escavadeira, Operador de Pá Carregadeira

- Operador de Compactadora de Solo

- Motorista

- Técnico Agrícola

- Agente de Saúde I

- Agente de Saúde II

- Atendente de Posto Telefônico

- Auxiliar de Ensino sem Habilitação

- Mestre de Construção Civil

- Serviço de Identificação

- Chefe da Vigilância Municipal

- Educador Social e Educador Residente

Outras concessões

Em janeiro de 2107, quando assumiu o governo municipal, o prefeito Osmário Portela autorizou 3% de reposição, em janeiro de 2018, foram mais 3%. Osmário reassumiu o compromisso com todos os presentes de até 2020, aplicar ainda mais 2% de reposição salarial.

O governo atual também criou em 2017, o vale-alimentação com o valor de R$ 100 mensais pelo período de cinco meses, repassando R$ 500 por servidor e totalizando investimento de R$ 290.400.

Para 2018, além de manter o vale-alimentação por igual período (cinco meses) a contar de julho a novembro, os valores terão reajuste de 20% ou seja, serão parcelas de 120 mensais, totalizando R$ 600 para cada servidor e investimento previsto de R$ 360.000, podendo sofrer alteração “para menos”, em razão da licitação da empresa que fará a gestão dos repasses.

A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Guaraniaçu, Edir Fátima Queiroz Sandri, destacou a forma com que o prefeito vem se preocupando com a situação dos servidores municipais e que em todos os momentos, as ações visam atender de forma coletiva a todos os profissionais.

O prefeito Osmário Portela ainda reassumiu o compromisso com todos os presentes de até 2020, aplicar ainda mais 2% de reposição salarial.