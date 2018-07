Serpentes duelam hoje pelo Paranaense Sub-19

Cascavel - Dérbi que em 2019 será disputado pela primeira vez na elite do Campeonato Paranaense, o Clássico do Guizo será o destaque no Estadual Sub-19 neste sábado. O duelo entre Futebol Clube Cascavel e Cascavel Clube Recreativo, pela 5ª rodada do returno da 1ª fase, será às 15h no campo da Associação Atlética Coopavel, com entrada gratuita.

Será o duelo de opostos do Grupo A. A Serpente Aurinegra lidera a chave com nove pontos a mais que vice-líder Toledo (29 a 20) e já está classificada antecipadamente à próxima fase. Aliás, com nove vitórias e dois empates em 11 jogos, o invicto FC Cascavel tem a segunda melhor campanha dentre todos os 23 times participantes, atrás apenas do Londrina, que está no Grupo B.

Já a Serpente Tricolor amarga a penúltima colocação na chave e conquistou sua primeira vitória na competição justamente na última rodada, quando foi a Irati e aplicou 3 a 1 nos donos da casa. Até então, tinha seis derrotas e quatro empates em 10 jogos.

Com sete pontos, o Cascavel CR só tem campanha superior às de Campo Mourão, lanterninha do Grupo A com cinco pontos, e Grecal, que ainda não pontuou no Grupo C.