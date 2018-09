Série Ouro pode ter novo líder nesta terça-feira

Atual campeão paranaense e recentemente campeão da Taça Brasil e da Liga Sul, o Pato Futsal pode ultrapassar o Marechal e assumir a liderança da Série Ouro do Estadual nesta terça-feira, dia no qual recebe o Foz Cataratas às 20h05, no Ginásio Dolivar Lavarda, pela 11ª e antepenúltima rodada da fase classificatória do Paranaense 2018. Vice-líder com 49 pontos, o time pato-branquense pode chegar aos 52 e deixar o Marechal em segundo com 51 pontos, caso triunfe diante de sua torcida. Para este jogo, o técnico Sérgio Lacerda não conta com o ala Neguinho, suspenso. O Foz, quinto colocado, não tem desfalques para este jogo. Vale lembrar que o Marechal só atuará pela 11ª rodada no dia 25 (terça-feira), quando receberá o lanterninha Guarapuava.