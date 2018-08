A Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) promove nos dias 22 e 23 de agosto, em Cascavel, o seminário sobre agrotóxico de uso agrícola, com apoio da prefeitura, da Escola de Gestão, do Sistema Ocepar e da Anda (Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícola e Veterinários). A ideia é promover a atualização dos fiscais da defesa agropecuária, profissionais ligados à produção agropecuária, estudantes e comunidade em geral.

A programação contempla a apresentação de palestras como “Panorama da fiscalização do uso do agrotóxico no Paraná”, “Portaria Adapar - Receituário Digital, Certificação de Propriedades”, “Responsabilidade civil e penal”, “Agrotóxicos na saúde pública”, “Riscos ao trabalhador rural e importância do uso de EPIs”, “Procedimentos legais para culturas com suporte fitossanitário insuficiente e o incremento de produtos biológicos”, “A importância do diagnóstico para emissão de receituário agronômico”, “Considerações legais e técnicas sobre mistura em tanque”, entre outros.

Mais informações no (41) 3313-4167.