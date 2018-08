Seminário discute trabalho infantil

Pelo menos 400 pessoas são esperadas no 6º Seminário Municipal de Sensibilização ao Enfrentamento e Erradicação do Trabalho Infantil que será realizado nesta quinta-feira (16) no anfiteatro da Unipar em Cascavel.

O evento é organizado pela Secretaria de Assistência Social, por meio da Divisão de Gestão do Trabalho, Divisão de Proteção Social Especial e em parceria com a Comissão Municipal para o Enfrentamento à Violência Contra Crianças e Adolescentes e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil de Cascavel – CEV/Peti.

Programação

Com uma programação extensa, o seminário será aberto às 13h30, com credenciamento a partir das 13h para quem deseja fazer inscrição no local. No portal da prefeitura (cascavel.pr.gov.br) também é possível se inscrever.

O evento é aberto à comunidade em geral, acadêmicos, profissionais da área e a todos que querem participar do debate acerca desse tipo de violência, que afeta a sociedade muitas vezes de forma mascarada.

O seminário segue até as 17h e enfatizará o tema “Construindo um lugar seguro na erradicação do trabalho infantil”, com palestras da assistente social Regina Rempel, da PUC-PR, e da enfermeira Wanda Hudson, da UFMG.

Perfil da nossa cidade

Visando traçar o perfil da problemática em Cascavel, a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Saúde estão atuando em conjunto. Em andamento está uma pesquisa de campo que é realizada pelos agentes comunitários de saúde durante as visitas domiciliares, em que as famílias respondem a um questionário que corresponde a um amplo levantamento da realidade local.

A pesquisa começou em junho e deve ser concluída até dezembro. Com os números tabulados será traçado diagnóstico da violência e traçadas as metas com ações de combate, finalizando o documento.