Seminário discute a piscicultura

A Comissão Central Organizadora da 20ª Festa das Orquídeas e do Peixe, em parceria com a administração municipal, o Instituto Emater e a C.Vale, realizam no dia 24 de agosto o 17º Seminário Estadual da Piscicultura. O evento será realizado em Maripá, no Salão de Festas da Comunidade Católica, localizado na Rua Francisco Ferrer, 688, esquina com a Avenida Farrapos.

O seminário começa às 8h com as inscrições. O investimento é de R$ 50, incluso nesse valor o almoço a base de peixe e materiais diversos. Três temas fundamentais para o entendimento do cenário atual da piscicultura na região e no País serão abordados no evento.

A primeira palestra sobre Sistema de Integração de Peixe da C.Vale será ministrada pelo engenheiro agrônomo Flávio Oscar Paulert. O segundo tema será a "Organização setorial da piscicultura no Brasil e seus reflexos", explanada pelo médico-veterinário Francisco das Chagas de Medeiros, diretor da PEIXE BR (Associação Brasileira da Piscicultura). O último assunto será sobre tilapicultura. O biólogo Natan Wajsbrot, mestre em ciências da vida e chefe da divisão Phibro Aqua dos serviços de saúde para piscicultura na região norte de Israel e na América Latina, irá falar sobre a "Tilv: uma possível ameaça a tilapicultura brasileira".

Festa

Após as palestras, os participantes irão para o almoço temático à base de peixe no Centro de Eventos, onde ocorre a 20ª Festa das Orquídeas e do Peixe. Na sequência, farão a visita técnica à Feira da Aquicultura, que reúne empresas e entidades com foco no estudo e no desenvolvimento de produtos e serviços voltados ao setor. Os participantes receberão certificados com carga horária de oito horas.

Para mais informações os interessados podem entrar em contato com pelos números (44) 3687-1435 e (42) 99992-5740 e pelo e-mail [email protected] e ainda nos números (44) 3687-1262 e (44) 99970-9905 e pelo e-mail: [email protected]

Legenda:

Festa das Orquídeas contará com programação voltada à piscicultura