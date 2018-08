Seminário de Educação Inclusiva discute desafios

Marechal Cândido Rondon - A Secretaria de Educação de Marechal Cândido Rondon promoverá dia 16 de agosto o 1º Seminário de Educação Inclusiva no auditório do Paço Municipal.

A partir das 8h, os participantes terão a oportunidade de debater o tema “Desafios e Possibilidades”, como forma de fomentar as discussões sobre a inclusão escolar, incentivar a interação e a troca de experiências entre os profissionais, além de tratar do fortalecimento da parceria escola/família no processo educacional de crianças com necessidades específicas.

No mesmo dia, às 19h30, no auditório do Isepe Rondon, será realizada a palestra Estimulação da Comunicação em Crianças com TEA, com a palestrante Jordana Ferreira dos Santos, fonoaudióloga, que também tem especialização em educação especial e em educação na perspectiva do ensino estruturado para autistas. Na sequência, às 21h, haverá exposição de materiais e apresentação dos trabalhos.

O seminário segue no dia 17, a partir das 8h30, no auditório do Paço Municipal, com uma roda de conversa entre pais, a palestrante Jordana e a equipe multidisciplinar da Secretaria de Educação.

A noite, às 19h, será realizada mesa redonda intitulada A Importância da Parceria Escola e Família no Processo Educacional do Aluno com Necessidades Específicas, com as participantes, Thaís Moretto, terapeuta educacional, Débora Stella Pesavento, psicóloga e Fagner Mallmann, fonoaudiólogo.