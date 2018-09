Mantendo a tradição, a comunidade de Juvinópolis - distrito distante cerca de 60 quilômetros do Centro de Cascavel - reuniu-se nesse domingo (2) no salão da Igreja Católica para dar sequência à programação da Semana da Pátria 2018, organizada pela Secretaria de Educação, que segue até 7 de setembro.

Mesmo com chuva, a Escola Municipal do Campo Tereza Périco Bernardini e o Colégio Estadual do Campo de Juvinópolis, com os moradores que todo ano fazem questão de realizar o ato, mantiveram a atividade cívica, cancelando apenas o desfile dos alunos pelas ruas do distrito e a chegada do fogo simbólico.

A presença da Banda da 15ª Brigada de Infantaria Motorizada, contudo, deu o tom com os tradicionais Hino da Independência e Hino Nacional, entre outras canções que encantaram a comunidade, que levou para a cerimônia a criançada toda vestida a caráter.

Desfile

A programação da Semana da Pátria culminará com o Desfile no dia 7, na Avenida Brasil. Para comemorar os 196 anos de Independência do Brasil, Cascavel levará este ano à avenida 11,5 mil pessoas, ligadas a 65 associações, entre corporações civis e militares. O percurso será o mesmo do ano passado, desde a Praça Getúlio Vargas até a Rua Marechal Cândido Rondon, com uma programação que será aberta às 8h30.

Programação da Semana

3/9 - (Segunda-feira)

9h: Recepção do fogo simbólico, acendimento da pira com hasteamento das bandeiras, execução do Hino Nacional

Local: Escola Municipal Profª Dilair Silvério Fogaça

Endereço: Rua Gurgel, 1210 - Jardim Universitário

14h: Recepção do fogo simbólico, acendimento da pira com hasteamento das bandeiras, execução do Hino Nacional

Local: Colégio e Faculdade Itecne

Endereço: Av. Brasil, 8607 - Bairro Coqueiral