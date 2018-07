Sem Thiago Heleno, Furacão enfrenta Cruzeiro fora de casa

Thiago Heleno jogou apenas cinco minutos contra o Internacional, no retorno do Brasileirão (Foto: Divulgação)

Belo Horizonte - O zagueiro Thiago Heleno está fora do jogo do Atlético-PR contra o Cruzeiro, neste domingo, às 19h, no Estádio Mineirão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador torceu o tornozelo esquerdo aos cinco minutos de jogo contra o Internacional, na quinta-feira (19), e não conseguiu continuar na partida.

Vetado pelo departamento médico, o "General" dará lugar a Wanderson, que o substituiu diante do Colorado. Com isso, a zaga atleticana seria formada por Paulo André e Wanderson.

Contra a Raposa, o Furacão não terá o meia Raphael Veiga e o lateral-esquerdo Renan Lodi, que cumprem suspensão. Um provável time conta com Santos; Jonathan, Paulo André, Wanderson e Nicolas; Bruno Guimarães, Lucho González, Matheus Rosseto (Guilherme) e Nikão (Bruno Nazário); Pablo e Bergson.