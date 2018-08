Sem descanso na canoagem

O Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade chegou ao fim no domingo em Montemor-o-Velho, em Portugal e os canoístas do CRC (Clube de Regatas Cascavel) que representaram Cascavel na seleção brasileira já começam a pensar no Campeonato Brasileiro, que será neste fim de semana em Curitiba.

Ana Paula Vergutz e Vagner Souta Junior devem desembarcar hoje em Foz do Iguaçu e amanhã cedo já estarem na estrada rumo à capital paranaense. Isso caso não mudem os planos e sigam direto para Curitiba.

Os dois voltam de Portugal depois de competirem entre os melhores do mundo. Como resultados, Ana Paula volta como a 19ª dentre as 36 participantes do K1-500m, com o tempo de 1min58s059, e como a 10ª na classificação mundial do K1-5000m, com o tempo de 25min02s549.

Já Vagner encerrou sua participação em Montemor-o-Velho como 23º no K1-1000m, com o tempo de 3min40s221, considerado “ótimo” pelo CRC. O clube cascavelense, aliás, avaliou o resultado de ambos os canoístas como “excelentes, considerando que no campeonato só estavam os melhores do mundo, e que os dois estão entre as ‘feras’ mundiais”.

Avaliação

O Mundial de Canoagem deste ano serviu para os atletas do CRC avaliarem seus treinamentos na temporada. Ana Paula, que não disputava a competição desde 2015, confirmou sua posição no top-20, enquanto Vagner participou da competição como sequência do treinamento voltado ao Pan-Americano do ano que vem e às Olimpíadas 2020 – ano passado foi 16º no Mundial da República Tcheca.

Destaques

O destaque da canoagem brasileira no Mundial em Portugal foi o baiano Isaquias Queiroz, que venceu as provas de canoa nos 500m (distância não olímpica) tanto no individual quanto em dupla com também baiano Erlon de Souza. No C1-1000m (prova olímpica), Isaquias foi bronze. O detalhe é que o fenômeno da canoagem do País tem como auxiliar-técnico Lauro de Souza Júnior, o Pinda, que é técnico do Clube de Regatas Cascavel. Em Portugal, Vagner, Erlon, Ana, Isaquias e Pinda (na foto, em sequência) tiveram nova oportunidade para se encontrar e alinhar pensamentos para o Campeonato Brasileiro, neste fim de semana.