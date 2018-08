Derrotada por 3 sets a 1, no domingo, em Brasília (DF), no primeiro dos quatro jogos amistosos que fará com a equipe dos Estados Unidos, a seleção brasileira feminina de vôlei reencontra a seleção estadunidense nesta terça-feira, às 19h, em Uberaba (MG), para o segundo embate da série. Depois, as equipes voltarão se confrontar às 20h de quinta-feira, também em Minas Gerais, e às 19h30 do sábado, no Rio de Janeiro.