Seleção conquista vice-campeonato em Mundial de Handebol

Grupo ficou com o segundo lugar, depois de uma excelente campanha (Foto: Divulgação )

A Seleção Brasileira Universitária de Handebol fez bonito no Mundial Universitário de Handebol, que aconteceu em Rijeka, na Croácia. As meninas retornam após uma excelente campanha, que finalizou com o vice-campeonato na competição.

O Brasil perdeu para o Japão por 27 a 19 e ficou com a medalha de prata, depois de terminar o primeiro tempo à frente do placar por 11 a 10. O principal destaque do país foi Francinete Carneiro, acadêmica de Educação Física da FAG, que anotou cinco gols.

A seleção brasileira fez uma campanha quase 100% no evento. Na primeira fase, pelo grupo A, venceu duas das três partidas que realizou, sobre a República Tcheca e contra o próprio Japão, e empatou com a Croácia para avançar na primeira posição. Nas semifinais, a equipe verde e amarela passou pela Polônia por 29 a 27, enquanto as japonesas passaram pela Coreia do Sul por 28 a 21.

Antes de viajar para a Croácia, as 14 atletas da Seleção fizeram a preparação no Centro Universitário FAG. As meninas foram comandadas pelo técnico da equipe Cascavel/FAG, Neudi Zenatti, e tiveram como supervisor, Lissandro Dorst - ambos são professores do curso de Educação Física da FAG. A fisioterapeuta da equipe foi Isabela Mertz, também do Centro FAG. Além de Francinete, outras quatro alunas da Instituição compuseram o elenco.