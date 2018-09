Seleção chega a Leipzig de olho no Mundial

A exatamente uma semana da estreia no Campeonato Mundial, a seleção brasileira masculina de vôlei desembarcou ontem em Leipzig, na Alemanha, para a reta final de preparação. Como parte dela, fará dois amistosos contra os donos da casa. O primeiro será amanhã nesta mesma cidade e o segundo no domingo (9), em Dresden. As partidas servirão como última avaliação e ajustes finais para o técnico Renan. O Brasil estreará no Mundial da Bulgária e da Itália no dia 12 de setembro, contra o Egito. Toda a primeira fase da seleção brasileira será disputada em Ruse, na Bulgária.