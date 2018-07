Seis de cada dez acidentes fatais são nas ruas da cidade

Cascavel - Uma mudança de perfil que chama a atenção nos acidentes de trânsito de Cascavel: as colisões que resultam em vítimas fatais agora são, na maioria, nas ruas da cidade.

De acordo com relatório feito pelo Comitê de Trânsito de Cascavel, houve 26 mortes neste ano até o dia 7 deste mês. Dessas, 61,54% ocorreram em ruas da cidade, e o restante em rodovias. O principal motivo ainda é a alta velocidade praticada em vias públicas.

Os acidentes ocorrem, na maioria dos casos, nas sextas-feiras. “Desse total de mortes, três foram registradas apenas em julho, já nos primeiros dias”, lembra a tenente Marcela Schwendler, do setor de Relações Públicas do 4º GB (Grupamento de Bombeiros).

O número de óbitos a partir de acidentes diminuiu com relação ao ano passado, quando, no mesmo período, 31 mortes foram registradas.

Levando em conta apenas o primeiro semestre, a redução chega a 26%: 31 mortes de janeiro a junho de 2017 contra 23 em 2018.

Dentre as vítimas, 76,9% eram do sexo masculino. A faixa etária que mais morreu no trânsito foi de 40 a 49 anos. “São pessoas que são consideradas experientes, mas que se envolveram em acidentes por pressa na hora de voltar do trabalho, por exemplo”, observa a tenente.

Do total de vítimas fatais, 38% eram ocupantes de veículos leves e 35% eram motociclistas.

Para o Corpo de Bombeiros, falta respeito no trânsito: “É preciso que as pessoas tenham empatia e respeitem as leis de trânsito, porque, se a vítima não morre em acidente, pode ficar com sequelas graves e é a negligência dos motoristas que faz com que essas mortes ocorram”, orienta Marcela.

O Comitê de Trânsito de Cascavel analisa os óbitos por acidentes de trânsito com outros órgãos e contabiliza todas as mortes nas ruas da cidade e nas rodovias dentro do perímetro urbano, inclusive as registradas nos hospitais em decorrência de acidentes até 30 dias após a colisão.