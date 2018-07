Segundo Sol resumo da semana 23 a 28/07

Segunda-feira

Todos ficam indignados com o tratamento que Rosa recebe de Laureta. Beto dá um ultimato em Dodô. Beto conta para Karola e Valentim o que descobriu sobre Remy e Dodô. Manuela tem uma crise e Acácio alerta Ícaro e Luzia. Nice cozinha no restaurante de Cacau, e Agenor se incomoda com o sucesso da esposa. Maura sugere que Ionan seja o pai do filho que ela e Selma querem gerar.

Terça-feira

Agenor mente para Cacau e Nice. Rosa procura Valentim e enfrenta Karola. Beto desmascara Remy e obriga Dodô a contar sobre seu relacionamento com Gorete. Naná impede que Ionan dê voz de prisão a Remy. Karola leva Remy para a casa de Laureta. Beto revela a Clóvis que Badu é filho de Dodô.

Quarta-feira

Zefa aconselha Cacau a abandonar Edgar. Naná sai de casa e Dodô se desespera. Rosa tenta se enturmar com antigos colegas na casa de Laureta. Remy desconfia de Rosa. Gorete vai embora. Doralice cuida de Naná. Dodô se culpa pelo estado de Clóvis. Roberval faz declarações para Cacau. Rochelle conta a Karen sobr o relacionamento entre Cacau e Edgar. Cacau desiste de ficar com Edgar.

Quinta-feira

Remy tenta convencer Laureta a deixar que ele ocupe o lugar de Rosa. Zefa enfrenta Severo. Maura discute com Selma. Ionan tenta convencer a mãe a perdoar Dodô e se incomoda com a visita de Nestor. Manuela destrata Ícaro. Rochelle deixa a casa dos Athayde. Cacau pede que Agenor leve Nice a seu casamento. Rochelle revela a Roberval que Cacau tem um relacionamento com Edgar.

Sexta-feira

Roberval humilha Cacau. Maura fica indignada com Rosa. Zefa implora que Roberval converse com Cacau. Severo se enfurece ao saber que deixou a cadeia com a ajuda de Roberval. Luzia cuida de Cacau. Dodô implora que Naná volte para casa. Manuela segue Narciso até sua casa. Rochelle aparece na casa de Roberval. Beto descobre que Ariella é Luzia.

Sábado

Manuela se oferece para ajudar Fátima. Rochelle cuida da embriaguez de Roberval. Beto se encontra com Luzia. Remy ameaça Katiandrea. Juarez volta para casa e Manuela se oferece para vender drogas. Rochelle pede para se unir a Roberval. Edgar procura Cacau. Luzia vai ao encontro de Beto.