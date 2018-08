Segundo sol - resumo da semana 20 a 25/08

Segunda-feira

Laureta aconselha Karola a se aproximar de Rosa durante sua gravidez, para conquistar Valentim. Cacau revela que sabe sobre a chantagem de Roberval e expulsa Edgar de sua casa. Manu e Ícaro confortam Luzia e afirmam que mãe será inocentada. Beto desconfia dos sentimentos de Ionan por Maura. Rosa confessa a Maura que não sabe se o bebê que espera é de Valentim ou de Ícaro.

Terça-feira

Ícaro e Beto imploram para que Belmiro testemunhe a favor de Luzia, e Dalva incentiva o marido a aceitar. Rosa acredita que seu bebê seja de Ícaro. Karola e Laureta tentam convencer Rosa a dizer a Valentim que ele é o pai do bebê. Pressionada por Doralice e Selma, Maura decide se afastar de Ionan. Laureta invade o apartamento de Luzia.

Quarta-feira

Remy e Luzia se preparam para viajar quando Beto e Ícaro os interpelam. Beto e Ícaro afirmam a Luzia que ela ficará livre das chantagens de Remy. Laureta, Karola e Remy concluem que Beto encontrou Belmiro. Laureta exige que Remy procure Belmiro. A advogada Guerra explica que, para salvar Luzia, Beto deverá revelar a todos a sua verdadeira identidade.

Quinta-feira

Agenor pede perdão a Nice e promete ser um homem melhor. Cacau aceita dar uma nova chance a Agenor, a pedido de Nice. Roberval procura Cacau. Edgar tenta pedir demissão, mas Roberval o impede. Beto apresenta Luzia à sua família, e Ionan se incomoda. Laureta denuncia Luzia para Viana. Remy encontra Belmiro. Beto revela a Ícaro e Manu que é Beto Falcão.

Sexta-feira

Edgar descobre que Roberval pretende comprar o casarão ocupado pelos jovens. Rochelle revela a Karen que Edgar e Roberval são irmãos. Karen confronta Zefa e Severo. Roberval compra o casarão, e Acácio, Márcio, Renatinha e Ludi se mobilizam. Valentim anuncia para a família que vai ser pai. Galdino ameaça Belmiro, mas Beto e Ícaro salvam o homem. Laureta descobre o paradeiro de Luzia.

Sábado

Manuela anuncia a todos que irá morar com Ícaro e Luzia. Karen revela a Edgar que ele é filho de Zefa e irmão de Roberval. Desnorteado com as revelações de Karen, Edgar pede socorro a Cacau. Ionan e Maura discutem com Doralice e Selma por ciúmes. Maura e Ionan se beijam.