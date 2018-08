Segunda fase do Estadual de Futebol Sub-19 começa hoje

Cascavel - Encerrada a fase classificatória, os playoffs do Campeonato Paranaense de Futebol Sub-19 começam neste sábado para as 12 equipes que seguem na disputa pelo título de campeão da temporada 2018. Dono da segunda melhor campanha dentre os 23 times que iniciaram a competição, o FC Cascavel estreia nesta etapa do Estadual em um clássico regional com o Foz do Iguaçu, às 15h na Associação Atlética Coopavel.

As duas equipes fazem parte do Grupo D, que tem ainda Maringá FC e Paraná Clube, que também medem forças às 15h deste sábado, no Norte do Estado. O detalhe é a presença dos dois finalistas de 2017 na chave, o campeão Paraná e o vice FC Cascavel.

Já os jogos da 1ª rodada do Grupo E são Apucarana x Londrina e Atlético x Batel, e do Grupo F são Coritiba x Operário e Toledo x Cianorte. Após turno e returno, as duas melhores equipes de cada chave seguirão adiante na competição.

Velho conhecido

O duelo contra o Foz logo na estreia da segunda fase do Paranaense Sub-19 reedita o compromisso da 1ª rodada da competição deste ano para o FC Cascavel. Na ocasião, atuando na casa do adversário, o time cascavelense goleou por 5 a 1, no fim de abril. No segundo turno, em casa, a Serpente Aurinegra voltou a vencer: 3 a 1, no fim de junho.