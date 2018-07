Seguem abertas as inscrições para o Municipal de Voleibol

Cascavel - Esporte que nos últimos anos tem colocado em xeque a máxima de que o Brasil é o país do futebol, o vôlei terá mais espaço em Cascavel a partir dos próximos dias, com a realização do Campeonato Municipal de Voleibol, nos naipes masculino e feminino.

A competição, que terá início no próximo dia 29, tem o intuito de promover a integração entre os atletas amadores da cidade, oportunizando a inserção, o desenvolvimento e o aprimoramento do esporte no município.

Para participar do campeonato, o atleta terá que atender pelo menos um dos critérios exigidos, que são: ser natural de Cascavel; possuir domicílio eleitoral na cidade; possuir vínculo empregatício registrado na cidade; estudar no município; e, se trabalhador autônomo, ter Alvará de Licença deste ano.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até segunda-feira (16) na Fundação de Esporte e Cultura, no Teatro Municipal Sefrin Filho, mediante a doação de 2 kg de alimento não perecível por participante - que serão destinados ao Provopar Cascavel.

Poderão participar da competição atletas a partir de 16 anos de idade ou que completem 16 anos em 2018. A competição será realizada na AABB/Cascavel e tem previsão de início para o dia 29 deste mês.