Secretaria orienta população sobre coleta do lixo

São Miguel do Iguaçu - A Secretaria de Meio Ambiente de São Miguel do Iguaçu orienta a população para seguir o cronograma Cidade Limpa. O novo folder está sendo distribuído nas residências e também está disponível para retirada no Paço Municipal.

A coleta do lixo reciclável e orgânico é realizada diariamente, porém cada bairro e comunidade seguem o cronograma com datas e horários da coleta.

O Município conta hoje com quatro equipes para realizar o serviço de coleta do lixo orgânico e uma empresa terceirizada responsável pela coleta do lixo reciclável.

Sendo assim, é dever de cada cidadão separar em casa o lixo reciclável do orgânico, ou seja, as embalagens de plástico, latas, garrafas, vidro, papel, não devem ser misturadas com restos de alimentos, fraldas e papéis higiênicos.

Para destinação ambientalmente correta do lixo, o montante é levado até a Usina de Reciclagem no Balneário Ipiranga. Os agentes ambientais da Associação Amar fazem a separação do reciclável, e o orgânico é destinado para vala no aterro sanitário.

A equipe da Secretaria de Meio Ambiente está seguindo orientações do Ministério do Trabalho e não estará mais recolhendo lixos que não estejam adequadamente separados.