Secretaria confirma mais uma onça em Cascavel

Arma foi utilizada para jogar dardo com tranquilizante em onça (Foto: Fábio Donegá )

Cascavel - A tentativa de capturar a onça parda que foi avistada essa semana na região do Lago Municipal de Cascavel levou as equipes a descobrirem mais um felino e não está descartada a presença de uma terceira rondando o mesmo local.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Rômulo Quintino, os animais foram vistos em lugares diferentes ao mesmo tempo durante a madrugada de sábado e por isso a certeza de que tem mais de um animal. Podem, inclusive, ser três onças. Além da região do Lago, os animais foram vistos nos Bairros Cancelli e Claudete.

Uma das onças pardas que têm ganhado os holofotes em Cascavel e a mídia nacional quase foi capturada na madrugada de ontem. Equipes da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria do Projeto Onças do Iguaçu, conseguiram atingir o felino com um dardo tranquilizante. Porém, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, o animal correu por dois quilômetros e escapou.

O dardo foi encontrado pelas equipes logo depois, vazio. A onça não foi encontrada.

Desde quinta-feira as ações estão concentradas nas armadilhas que foram instaladas dentro e nos arredores do lago. “Precisamos lembrar que a presença do felino é resultado de uma construção ambiental que vem sendo feita há muito tempo para preservação de nascentes e de áreas degradadas e que não é incomum”, ressaltou o secretário.

As autoridades ambientais já descartaram a possibilidade de que a onça tenha vindo do Parque Nacional do Iguaçu e a hipótese é de que os felinos tenham vindo pelo corredor do Rio Cascavel e conseguido acessar a área urbana.

A área do Lago Municipal continua fechada a partir das 18h, já que o hábito da onça parda é noturno. Durante o dia, as atividades seguem normalizadas no lago, inclusive com treinamento de atletas de canoagem.