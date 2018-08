Secesp repassará R$ 785 mil a 11 modalidades cascavelenses

Cascavel – Ainda em fase de adaptação às exigências da Lei 13.019, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2017 para os municípios brasileiros, onze modalidades esportivas ficaram sem receber subsídio da Prefeitura de Cascavel nos oito primeiros meses deste ano. A situação, entretanto, começou a mudar desde a manhã de ontem, quando a Secesp (Secretaria Municipal de Cultura e Esporte) recebeu parecer jurídico favorável ao repasse de verbas públicas às equipes que haviam ficado de fora das cotas mensais distribuídas às demais modalidades da cidade desde o início do ano.

Com isso, serão R$ 785,7 mil injetados no esporte cascavelense nos últimos quatro meses do ano. O período coincide com a realização de importantes eventos do calendário estadual: a fase final A dos Jogos da Juventude, de 7 a 15 de setembro em Toledo; a fase final A dos Jogos Abertos, de 21 a 30 de setembro em Londrina; e a fase final B dos Jogos da Juventude, de 11 a 17 de outubro em Chopinzinho.

Com isso, o atletismo, o caratê, o ciclismo, o futebol, o futsal, a ginástica rítmica, o handebol, o judô, a natação, o taekwondo e o voleibol de Cascavel terão verba para reforçar seus elencos para essas competições. Os repasses serão em quatro parcelas, de setembro a desembro.

“Nesta semana nossa equipe da comissão do chamamento está fazendo o restante da documentação necessária para celebrar o convênio já assinado pelo prefeito e as demais partes envolvidas para que as entidades de prática desportiva recebam a primeira parcela já na primeira semana de setembro. O detalhe é que a verba continua igual, o mesmo montante previsto no edital lançado em outubro de 2017, porém seccionada em quatro parcelas somente”, explica o diretor de Esporte e Lazer da Secesp, Cleber Fonseca.

Entidades

Seis entidades são responsáveis por gerenciar as 11 modalidades a serem beneficiadas neste convênio com a Secesp: Associação Atlética Banco do Brasil/Cascavel – AABB; Associação Esportiva Juventus; Associação Cascavelense de Handebol – ACH; Instituto Escola de Futebol Cascavel – IEFC; Associação Desportiva e Cultural de Cascavel – Adecca; e Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual São Cristóvão – APMF.