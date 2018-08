Sebrae auxilia na ativação do ecossistema de inovação

Palotina - O grupo é formado por 30 pessoas. “Atores” que representam diversas instituições públicas e privadas que ajudam a compor o chamado ecossistema de empreendedorismo e inovação de Palotina. O objetivo de estarem reunidos durante seis encontros, em formato de workshops, é mapear o ecossistema na cidade, identificando gargalos, indicando possíveis caminhos para superar desafios e, inclusive, auxiliando na criação de legislação específica de fomento à inovação no Município.

O primeiro encontro foi em junho. O objetivo foi sensibilizar o grupo sobre o tema para que desse início ao diagnóstico do ecossistema de inovação em Palotina, mapeando e avaliando o cenário. “Além disso, tivemos uma preparação para o segundo workshop, realizado no dia 17 de julho, que abordou sobre ‘Planos’, identificando gargalos para a elaboração de projeto do ecossistema de empreendedorismo e inovação”, explica o consultor do Sebrae/PR e gestor da linha Inovação no Oeste do Paraná, Alan Alex Debus.

De acordo com Lara Beatrice Biezus, integrante do grupo em Palotina e, também representante da prefeitura como secretária de Indústria, Comércio e Turismo, a metodologia aplicada nos workshops permite identificar potenciais parceiros e o que cada um deles pode contribuir para o ecossistema de empreendedorismo e inovação na cidade. “O grande desafio é sempre esse, identificar, conciliar, agregar e sensibilizar os agentes capazes de mobilizar o ecossistema e fazer com que estes se conectem para diálogos e parcerias sólidas e permanentes”, conceitua.

Até agora, ressalta Lara, já foi possível identificar os protagonistas para a promoção da cultura da inovação e empreendedorismo inovador em Palotina, nesse específico momento. “Com certeza é um start e outros virão alimentar esse ecossistema num futuro breve. O começo é sempre mais desafiador”, aponta.

A próxima etapa do ciclo de workshops de inovação em Palotina está prevista para setembro e será de preparação dos “atores” para realizar eventos e criar planos de ação. É a etapa chamada de “Soluções”. Depois dessa etapa o ciclo prevê mais três meses de encontros: um para identificação de parcerias e articulação; outro a fim de conectar ações com SRI (Sistema Regional de Inovação), para que o ecossistema se utilize da plataforma SRI, definir modelo sustentável e captar parceiros externos. A última etapa terá como objetivo identificar oportunidades, atualizar planejamento e planos de ação. Paralelo a isso, o grupo elabora uma lei municipal de inovação

Os workshops de empreendedorismo e inovação são iniciativa do Sebrae no SRI, um dos eixos do POD (Programa Oeste em Desenvolvimento), em parceria com o PTI (Parque Tecnológico de Itaipu).