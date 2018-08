São Salvador: bela gente, bela paisagem

Distante 27 quilômetros do Centro de Cascavel, o Distrito de São Salvador é privilegiado pela beleza natural. A flora, os rios e as lavouras compõem uma pintura de tirar o fôlego. E há muita história gravada em cada pedacinho.

O velho e conhecido caminho para uma plantação de banana te põe em contato com a beleza da mata. A subida é pesada, mas a vista compensa. Do alto do morro é possível ver a pequena área urbana do distrito.

Mas se o cenário encanta, o que dirá sua gente. Com cerca de 2,5 mil habitantes, Josefina Beal Formenton representa a simpatia e o calor humano do distrito. “Moro aqui há 20 anos. Gosto muito. Tenho tudo aqui, meus filhos, netos, todos moram pertinho. Nem que me convidem eu vou para a cidade, pois gosto muito de São Salvador”.

No alto dos seus 66 anos de idade, Josefina cuida da horta na frente de casa e vende doces, sempre com muito bom humor.

Imagem: distrito São Salvador _as_ (30)

Legenda:

Do alto do morro e em meio às folhas de bananeira, é possível ver a área urbana de São Salvador

Imagem: distrito São Salvador _as_ (69)

Legenda:

As paisagens de São Salvador são deslumbrantes

BOX

Saúde

A moradora Josefina Formenton elogia a saúde: “Nessa questão não posso reclamar, sempre sou muito bem atendida”.

A dentista Renata Bordin trabalha na USF (Unidade de Saúde da Família) São Salvador e confirma que é muito diferente a realidade de quem mora ali. “Aqui o pessoal chega, marca a consulta, sem filas, sem demora. Ninguém precisa madrugar. Sempre estamos com horários à disposição”.

Renata cita ainda o transporte especializado, que, com guia do posto, leva os pacientes do distrito para as unidades de referência e hospitais de Cascavel. “A saúde pública é sempre vista como ruim, não sei se é falta de conhecimento da população. Mas há muita coisa boa à disposição”.

E vem melhorias para a comunidade. A Secretaria de Saúde de Cascavel planeja a reforma da USF São Salvador.

Imagem: distrito São Salvador _as_ (71)

Legenda:

Reforma da USF São Salvador está em fase de planejamento

BOX

Atenção nas estradas rurais

Dono de uma propriedade que pediu para não ser identificado reclamou das estradas rurais que cortam o Distrito de São Salvador. “Nós somos fortes na agricultura, temos locais maravilhosos, mas falta cuidado com as estradas. Já fomos atrás tantas vezes e nunca a prefeitura faz nada”.

“Constantemente solicitamos as adequações das estradas rurais, pois por ela passam as pessoas, o transporte escolar e toda a produção do distrito”, disse o presidente da Associação de Moradores, Leonidas Zorzi.

Segundo a diretora da Secretaria de Agricultura, Leila Viana, mais de R$ 5,8 milhões estão sendo investidos em obras de adequação e calçamento em trechos das estradas da área rural de Cascavel. E São Salvador será contemplado com obras na Estrada São Pedro, cerca de 4,7 quilômetros, e também com 4 quilômetros da Estrada Bazotti. “O vencedor da licitação tem até novembro do ano que vem para executar todo o projeto, não só de São Salvador, mas também de outras localidades. E esses recursos são oriundos do Município e da Itaipu Binacional, por meio do Programa Cultivando Água Boa”, disse a diretora.

Segundo ela, a secretaria realiza manutenção em toda a área rural, seguindo um cronograma.

BOX

Agricultura forte

Um dos pontos fortes de São Salvador é a agricultura. O produtor Elio Otfinoski fornece verduras para uma grande rede de supermercados de Cascavel. “Eu planto muito, cuido, depois mando tudo para o mercado. Gosto do que faço”. São várias as opções na horta, além de saudável, a plantação é muito bonita.

Imagem: distrito São Salvador _as_ (52)

Legenda: Horta de Elio abastece rede de supermercados de Cascavel

BOX

Educação e esporte

Uma preocupação de todas as comunidades que fazem parte do distrito é a falta de salas de aula. “Uma das turmas do colégio estadual está estudando na subprefeitura, em uma sala cedida. Precisamos de uma ampliação urgente do colégio para segurar o aluno do campo no campo, um direito de todos os agricultores”, reforça o líder comunitário Leonidas Zorzi.

Na questão de esporte, uma demanda antiga deve ser atendida: “A luta de mais de 20 anos da comunidade é a cobertura da quadra de esportes e parece que seremos atendidos. Recentemente ficamos sabendo que seremos contemplados. A comunidade está imensamente feliz”.

BOX

Festividades

No dia 9 de setembro tem a 18ª Festa Gaúcha e Cavalgada, evento já tradicional da comunidade de São Salvador. A população garante que foi o primeiro distrito a fazer uma cavalgada.

Nos dias 17 e 18 de novembro será realizado encontro de motociclistas, o Trilhão do Velho Oeste. “Em meio a tudo isso frequentemente a comunidade promove almoços e jantares para reunir e confraternizar a comunidade”, disse o presidente da Associação de Moradores de São Salvador, Leonidas Zorzi.

“A escola fará também um grande evento de encerramento do ano letivo no salão comunitário. Tudo feito em parceria com a população”, acrescenta o líder comunitário.

Reportagem: Silvio Matos

Fotos: Aílton Santos

Atenção você que mora no Bairro Santos Dumont. A nossa equipe de reportagem vai visitar a região durante esta semana para levantar as demandas e as curiosidades do bairro. Quem quiser participar pode entrar em contato pelo telefone (45) 3321-1000 ou enviar mensagem para o whatsapp (45) 99975-1047.