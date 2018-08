São Paulo intensifica treinos para o duelo contra o Vasco

Grupo são-paulino treinou no CT da Barra Funda ontem (Foto: Felipe Espindola/saopaulofc.net)

São Paulo - O grupo são-paulino treinou no CT da Barra Funda na tarde de ontem comandando pelo técnico Diego Aguirre antes do duelo contra o Vasco da Gama. O confronto no Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, será às 16h.

Quem pode voltar ao campo é o volante Jucilei. Recuperado de um estiramento na região do adutor esquerdo sofrido na partida contra o Flamengo, no dia 18 de julho, o camisa 8 trabalhou durante quatro dias consecutivos na semana com o restante do elenco. A provável escalação do São Paulo para encarar o time carioca, deve ser: Sidão; Éder Militão, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Hudson, Liziero (Jucilei) e Nenê; Rojas, Everton e Diego Souza.