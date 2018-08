São Paulo aproveita sequência caseira para manter a liderança

São Paulo - Em nove jogos no Morumbi nesta edição do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem sete vitórias e dois empates. O aproveitamento de 85,1% dos pontos disputados como mandante ajuda a explicar a liderança do Tricolor, que precisa aproveitar bem sua primeira sequência caseira.

Até aqui, em 20 rodadas do Brasileirão, o Tricolor não fez dois jogos seguidos como mandante. Esta será a primeira vez. Neste domingo, às 11h, o adversário será o Ceará, pela 21ª rodada. Depois, no outro domingo (2), o rival será o Fluminense, às 16h.

Diego Aguirre, depois do empate com o lanterna Paraná, que freou a sequência de vitórias do time do Morumbi, admitiu que tem sido mais difícil enfrentar os times que jogam recuados, como deve ser o Ceará, que atualmente aparece na vice-lanterna do Brasileirão.

“É uma dificuldade para qualquer time que tem a obrigação de ganhar, quando um time defende bem. Não dá para ganhar todos os jogos. Temos que pensar em domingo, um jogo em casa, onde a torcida vai lotar o Morumbi. Temos que estar focados para ganhar e manter a liderança”, disse.

Os próximos quatro jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro representam a pior sequência que o time teve no primeiro turno: quatro empates. Mas o momento agora é outro, e o Tricolor está na liderança, perseguido de perto por Inter (um ponto atrás) e Flamengo (dois pontos atrás).