São João: Mais segurança

O Distrito de São João do Oeste, que fica a 32 quilômetros do Centro de Cascavel, tem 3,1 mil habitantes que têm uma demanda em comum: mais segurança. “Demora uma hora para a polícia vir até aqui. A Patrulha Rural e a Guarda Municipal até passam, mas muito pouco. Nós precisamos de um posto aqui com policiais fixos”, sugere Luciana Iankoski, que mora na área rural.

A operadora de caixa Samara da Costa mora na área urbana do distrito e também se sente insegura: “Já soube de três assaltos nos mercados e na lojinha. Tinham que intensificar as rondas no distrito”.

BOX

Economia parada

A crise que atinge a economia nacional não perdoou o Distrito de São João. “Desde 1999 tenho o mercado e nunca passamos por um momento tão ruim como agora. Para piorar, o pessoal vai bastante para Cascavel e aqui fica sem movimento local”, disse a comerciante Loiri de Oliveira Berté.

Foto: distrito S Joao _as_ (10)

BOX

Saúde vai bem

A saúde pública de São João tem uma boa avaliação da comunidade. A aposentada Maria Terezinha Karvat, por exemplo, elogia o atendimento: “O posto funciona muito bem, venho aqui, consulto, resolvo tudo. É muito bom”.

A coordenadora da Unidade de Saúde de São João, Josiana Inês Alves, diz que os horários estão bons e o Município disponibiliza transporte para os moradores que vão consultar fora, desde que recomendado pela unidade.

BOX

Demandas necessárias

A vice-presidente da Associação de Moradores de São João do Oeste, Gisele Viel Karvat, queixa da falta de uma sede para a comunidade. “A gente se reúne na capela mortuária ou na igreja porque não temos sede. Outras questões necessárias aqui são um centro de educação infantil, uma escola municipal nova, policiamento intensificado e um olhar diferenciado do Município para São João, que recebe poucos investimentos”.

Para Gisele, a estrada que liga a BR-277 ao distrito precisa de recape, pavimentação das ruas da área urbana e calçamento no interior. “Falta muita infraestrutura. Já passou da hora das mudanças em São João. Nós precisamos!”.

Reportagem: Silvio Matos

Fotos: Aílton Santos

Imagem: distrito S Joao _as_ (9)

Legenda: Reuniões da Associação de Moradores são realizadas na igreja ou na capela mortuária por falta de sede