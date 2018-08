Santos relaciona Sánchez para reencontro com Independiente

O Santos surpreendeu e escalou o volante Carlos Sánchez (foto) para a partida de hoje contra o Independiente (ARG), às 19h30, no Pacaembu, pela rodada de volta das oitavas de final da Libertadores. Isto porque o uruguaio teoricamente ainda tem que cumprir uma partida de suspensão no torneio, e não poderia entrar em campo. No jogo de ida, Sánchez entrou em campo e causou um imbróglio que pode transformar o empate por 0 a 0 em uma derrota por 3 a 0, depois que o time argentino denunciou o clube brasileiro pela escalação irregular do meio-campista, que tinha que cumprir um jogo de suspensão, de acordo com a Conmebol.