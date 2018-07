Santos e Palmeiras medem forças no Pacaembu às 20h

São Paulo – O reinício de Campeonato Brasileiro será em clima quente para Santos e Palmeiras, que fazem clássico paulista nesta quinta-feira pela 13ª rodada da competição. O duelo está marcado para as 20h, no Pacaembu, e opõe o sexto colocado, o Verdão, contra o 15º da classificação, o Peixe.

Mais regular que o rival na temporada, o Palmeiras chega para o confronto com mudanças no elenco em relação as 12 primeiras rodadas da Série A. Durante a parada para a Copa do Mundo, o técnico Roger Machado perdeu os atacantes Keno e Fernando, o meia Tchê Tchê, o zagueiro Emerson Santos e o goleiro Daniel Fuzato, mas em contrapartida ganhou o meia Gustavo Scarpa, livre para atuar pela equipe, o zagueiro Nicolás Freire, o também meia Vitinho e o atacante Gabriel Barbosa.

Além disso, o Palmeiras conseguiu manter o camisa 7 Dudu, que recebeu duas propostas oficiais e milionárias para deixar o Brasil. Ele, entretanto, não entra em campo hoje para cumprir suspensão, mesmo motivo dos desfalques do goleiro Jaílson, do zagueiro Luan e do volante Moisés. Já Guerra e Borja estão fora por lesão.

Peixe reforçado

No Santos, o técnico Jair Ventura não perdeu ninguém durante a Copa. Pelo contrário, ganhou o reforço de um jogador que esteve na Rússia, o camisa 10 da Costa Rica, Bryan Ruíz. O veterano meio-campista, entretanto, não está disponível ainda para estrear com a camisa do Peixe, que hoje não conta com Diego Pituca (suspenso) e Daniel Guedes (virose). Já David Braz é dúvida. Ele treinou ontem depois de desfalcar a equipe por conta de uma intoxicação alimentar.