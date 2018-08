Cruzeiro e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30, no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A Raposa venceu o primeiro duelo por 1 a 0 na Vila Belmiro e saiu na frente. Com o resultado, o Peixe precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar direto. Para isso, entretanto, não conta com Yuri (dores no pé) e Sasha (foto), que aprimora o recondicionamento físico.