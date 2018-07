Santos demite Jair Ventura

São Paulo - Após ter sido “bancado” pelo presidente José Carlos Peres durante o recesso da Copa do Mundo, o técnico Jair Ventura não aguentou mais um dia no cargo após o empate sem gols com a Chapecoense, domingo, e ontem teve a demissão confirmada pelo Santos.

“O Clube agradece o profissionalismo do técnico durante o tempo em aqui esteve no comando do Peixe”, informou a equipe em nota.

Jair tinha contrato com o Santos até o fim desta temporada e receberá uma compensação financeira de um salário por conta da rescisão contratual. Ele deixa a equipe com um dos piores desempenhos de técnicos do Santos deste século. Em 39 jogos, conquistou apenas 14 vitórias, com 10 empates, 15 derrotas e aproveitamento de 44,4%.

O alvinegro praiano corre agora em busca de treinador no mercado do futebol. O nome de Zé Ricardo, que deixou o Vasco nesta temporada e está desempregado, é um dos nomes cotados para assumir a função.