Santiago receberá jogo único da Copa Libertadores em 2019

Assunção - Santiago, capital do Chile, foi a cidade escolhida para receber, em 2019, a primeira final de Copa Libertadores decidida em partida única. A Conmebol anunciou ontem a decisão, após reunião do conselho da entidade sul-americana, em Luque, no Paraguai.

A decisão da Copa Sul-Americana do ano que vem, que também sofrerá alteração de formato e ocorrerá em jogo único, será em Lima, no Peru. Ambas as competições, assim, repetem o modelo em vigor na Europa com a Liga dos Campeões e a Liga Europa - final única e campo neutro.

Além de Santiago, outras duas cidades concorriam à sede do jogo final da Libertadores no ano que vem: Montevidéu (Uruguai) e Lima. A escolha, de acordo com nota divulgada pela Conmebol, levou em contra critérios como: capacidade de organização, logística, segurança, tecnologia, aspectos políticos, sociais, ambientais e legais, capacidade hoteleira, mobilidade e situações favoráveis para direitos comerciais e de transmissão de TV.

“Além de gerar mais receita para ser reinvestida no desenvolvimento esportivo, as finais únicas serão uma grande oportunidade para que a América do Sul dê um grande salto em infraestrutura esportiva, organização de eventos, controles de segurança, conforto e atenção nos estádios, e na promoção regional e mundial dos nossos torneios, clubes e jogadores”, argumentou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

Desta forma, o formato tradicional da Libertadores e da Sul-Americana, com jogos de ida e volta para a definição do campeão, será utilizado pela última vez neste ano.