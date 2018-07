Sampaoli convocará Argentina mas não comandará a equipe

Buenos Aires - Uma pequena mudança no futuro de Jorge Sampaoli foi publicada ontem pelo jornal Olé, um dos mais tradicionais da Argentina em se tratando de esportes. De acordo com o periódico, o técnico não vai comandar a seleção sub-20 do país no torneio L'Alcúdia, primeiro desafio depois da pífia participação na Copa do Mundo.

Pressionado para deixar o cargo e sem abrir a mão da multa que teria a receber em caso de demissão, Sampaoli organizará a convocação e armará a equipe que disputa o torneio entre 28 de julho e 8 de agosto. Entretanto, o comando direto na competição ficará a cargo de Lionel Scaloni.

A decisão teria sido tomada após o terceiro dia de reunião de Sampaoli com a direção da Associação do Futebol Argentino. Ainda não houve uma movimentação para encerrar o compromisso de Jorge Sampaoli com a seleção argentina. O técnico possui contrato até a Copa do Mundo do Qatar, mas conta com a rejeição de nomes importantes da federação.